Luci solari ESTERNO: con pannello illumini a spesa ZERO

Illumina il portico di casa e il vialetto di casa in modo efficace e senza dover spendere una fortuna in bollette elettriche con queste straordinarie Luci Solari da Esterno di HETP.

Un esterno sempre ben illuminato e a costo zero con le luci solari

Hai sempre desiderato delle luci da esterno comode per quando rientri la sera e che possano anche tenere alla larga i malintenzionati, ma hai paura che poi ti ritroveresti a fine mese con una bolletta da incubo? Ti vengo in aiuto consigliandoti una soluzione completamente a costo zero: le Luci Solari da Esterno di HETP. Utilizza il potere del sole per avere un vialetto illuminato ogni volta che ne hai bisogno fino a 10 ore di luce continua.

Queste incredibili luci per funzionare non hanno bisogno di alcuna alimentazione elettrica, ma si caricano con la luce del sole durante il giorno. Hanno un pannello solare posto sulla parte superiore che convertirà la luce in energia stoccandola nella batteria da 2000 mAh. Naturalmente il tutto è realizzato con materiali impermeabili perfetti per un uso esterno.

Potrai scegliere fino a tre modalità di luce: illuminazione continua, illuminazione automatica oppure illuminazione con sensore di movimento. Quest’ultimo è preciso e permette alla lampada di accendersi automaticamente non appena rileva un movimento. In questo modo scoraggerai i malintenzionati e avrai luce per quando rientri a casa e fai fatica a trovare le chiavi nello zaino.

