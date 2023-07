Ma allora Amazon lo fa apposta: sconta e SVENDE uno dei migliori tablet 10'' per pochi Euro

Se sei alla ricerca di un tablet super efficiente che si adatti a ogni tua esigenza, sia essa di studio che di lavoro e intrattenimento ma che non costi troppo sei capitato nel posto giusto. Oggi su Amazon abbiamo scovato questo interessantissimo Blackview Tab 12 che, con display da 10” e 4GB RAM + 64GB ROM, è proprio ciò che fa al caso tuo. Si tratta di un top di gamma sotto ogni aspetto, che nonostante il prezzo basso ti fa vivere un’esperienza premium. Vai su Amazon, quindi, e prendilo in offerta a soli 78 euro.

Blackview Tab 12, mega tablet a costo basso

Questo Blackview Tab 12 è pratico ed estremamente compatto, in grado di garantire delle ottime prestazioni in ogni condizione. Da questo punto di vista è un device versatile capace di accompagnarti in qualsiasi attività quotidiana. Design ultrasottile, 7,4 mm, comodo da impugnare e facile da trasportare col suo peso leggero di 430 g è facile da trasportare quando si viaggia o si va in giro. Per offrire una migliore esperienza di ascolto esterno, il tablet tab12 ha 2 altoparlanti, alta frequenza, alto volume, bassi e bassi e l’intera frequenza è delicata e vibrante e il tono è più puro.

Il tablet ha un eccellente display da 10 pollici con i bordi sottilissimi per ridurre l’ingombro e lasciare ampio spazio allo schermo Full HD 1200×1920 e dalle proporzioni 16:10. Questi garantisce una fedele riproduzione delle immagini a tutto vantaggio dei tuoi momenti di relax, se guardi un film o un video in streaming, o di lavoro e studio, se devi prendere appunti o seguire una lezione. Completano il quadro un Touch screen 2.5D completamente laminato, controllo touch induttivo a 10 punti e la stesso retro-tecnologia di montaggio dell’iPad.

A livello di connessioni, abbiamo LTE 4G + 2,4 GHz / 5,0 GHz WiFi + Bluetooth 5.0, implementazione simultanea di chiamate e Internet, Beidou, GPS e altre reti di navigazione satellitare ad alte prestazioni ad alta velocità, 802.11 WiFi AC dual band ad alta velocità e trasmissione wireless Bluetooth 5.0. Il tablet Blackview Tab12 da 10 pollici è dotato di una batteria di grande capacità da 6580 mAh e un’eccellente gestione per un uso a lungo termine, che ti consente di goderti video, giochi, e-book, musica, ecc. in pochissimo tempo.

Se sei alla ricerca di un tablet efficiente e anche economico per lo studio e l’intrattenimento che ti possa stupire sotto tutti i punti di vista, questo è proprio ciò che fa al caso tuo. Prendilo in offerta ORA a soli 78 euro, con le spedizioni gratuite gestite da Amazon.

