Mac mini (2023) con M2: a soli 549€ non puoi perdertelo

Il Mac mini (2023) con Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD costa solo 549,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire anche perché a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali. Non pensate che sia poco perché offre tantissimo. Viene proposto ad un prezzo irrisorio ma vanta specifiche di pregio che noi vi invitiamo a studiare attentamente se siete interessati/e all’acquisto. Questo è uno dei migliori PC consumer esistenti in commercio quindi cosa aspettate? Fatelo vostro adesso, anche perché con il noto portale di e-commerce avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi.

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo

Partiamo dal primo: c’è la consegna celere ed immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, ma non finisce qui; avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di eventuali problematiche. Potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Così facendo lo pagherete pochissimo e senza troppo impegno. C’è la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate?

Il Mac mini (2023) è un prodotto consumer ma che va benissimo anche ai professionisti dell’immagine; ha un processore Apple Silicon M2 coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di SSD, non espandibili. Sulla back cover troviamo tante porte a disposizione dell’utenza per il collegamento delle periferiche più adeguate. È piccolo e compatto ma è potentissimo e va benissimo sia per i professionisti che per gli studenti o i giovani lavoratori. Non lasciatevelo sfuggire al prezzo speciale di soli 549,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.