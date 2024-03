MacBook Air 13,6" M2 ad un prezzo STRACCIATO: follia di eBay col coupon NASCOSTO

Apple continua ad essere una certezza assoluta per tutti gli appassionati del mondo tech. Anche parlando di informatica, coi suoi dispositivi che sono i più amati di tutti. Con l’offerta disponibile ora, hai la possibilità di portarti a casa il meraviglioso MacBook Air 2022 da 13,6″ col chip M2 ad una cifra pazzesca. Su eBay lo paghi 1.019,90 euro, solo oggi e con il coupon nascosto. Inserisci MARZO24 al momento del pagamento e lo riscatti subito. Non puoi fartelo scappare, è un’occasione più unica che rara per avere il top di gamma sempre per te.

Codice coupon: MARZO24

MacBook Air 2022, il design inconfondibile Apple col potente chip M2

Se sei realmente interessato, ti consigliamo di affrettarti perché si tratta di uno dei prodotti più di tendenza tra quelli in vendita su eBay. Questo fantastico MacBook Air ruota attorno al chip M2. Un processore di ultima generazione che è ancora più veloce grazie alla CPU 8-core e alla GPU fino a 10-core. Con il media Engine ad alte prestazioni che è in grado di gestire tranquillamente video ProRes in 4K e 8K. Punto di forza anche la batteria, che dura fino a 18 ore con una singola ricarica.

Lo trovi nella colorazione mezzanotte, la più ricercata in assoluto per poter avere il meglio dell’eleganza tra le mani. Le linee sottili ma decise ti faranno innamorare della sua resa visiva, tanto che lo porterai con te ovunque. Tornando alla scheda tecnica, non puoi non tenere in considerazione il suo display Liquid Retina da 13,6″, capace di supportare fino ad un miliardo di colori. Con testo ultradefinito e contenuti multimediali più brillanti che mai.

Riscatta ora il codice nascosto e goditi una delle promozioni più convenienti di sempre. Il MacBook Air M2 diventerà il tuo più potente alleato.

