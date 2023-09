MacBook Air da 15 pollici con M2: CODICE SCONTO incredibile

Il nuovo MacBook Air da 15 pollici alimentato dal chip M2 non ha certo bisogno di presentazioni. È un ottimo notebook ideale sia per gli studenti universitari che per alcuni designer, fotografi e videomaker che non hanno bisogno di chip più potenti come l’M2 Pro e l’M2 Max. Solo per poche ore, questo fantastico portatile Apple è in super sconto su eBay grazie al coupon SETTEMBRE2023. Dopo aver applicato il codice sconto, il prezzo del MacBook Air da 15 pollici scende a € 1.259,90.

MacBook Air da 15 pollici con 8GB di RAM e 256GB di SSD

Goditi al massimo i tuoi contenuti preferiti grazie allo splendido display Liquid Retina da 15,3 pollici con una luminosità di picco di 500 nit e supporto per 1 miliardo di colori.

Grazie al suo spessore di soli 11,5mm, l’Air è il portatile da 15 pollici più sottile al mondo. Inoltre, pesa meno di 1,5Kg. Potrai portarlo sempre con te senza il minimo sforzo!

Per quanto riguarda la connettività, sarai in grado di collegare tutti tuoi accessori e/o monitor esterni fino a 6K grazie alle due porte Thunderbolt. Inoltre, la macchina è dotata anche di una porta MagSafe per la ricarica e un jack per le cuffie da 3,5mm. Grazie al potente chip M2 con CPU 8-core con quattro performance core e quattro efficiency core, una GPU 10-core per grafica ultraveloce e un Neural Engine 16-core, il MacBook Air offre incredibili prestazioni.

Se sei un amante delle videochiamate e/o durante la giornata fai molte call al lavoro, resterai particolarmente sorpreso dall’incredibile risoluzione della videocamera FaceTime HD a 1080p dell’Air. Ma non solo. I tre microfoni array sono in grado di catturare un audio nitido grazie a evoluti algoritmi beam-forming e tutto ciò ti farà sentire chiaramente durante le videochiamate.

Non perdere questa occasione e approfitta dell’offerta sul nuovo e potente MacBook Air da 15 pollici. Corri su eBay, inserisci il codice sconto SETTEMBRE2023 e acquista la macchina a soli € 1.259,90.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.