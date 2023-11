MacBook Air 2022 con chip M2 e 256GB: potenza estrema scontata di 300€ su eBay

Il notebook Apple MacBook Air 2022 è l’ultima aggiunta alla linea di laptop MacBook Air di Apple, ed è noto per la sua leggerezza, portabilità e potenza. Questi elementi lo rendono ideale per coloro che cercano un dispositivo che offra una grande portabilità senza compromettere le prestazioni.

Di fatto la combinazione del chip M2, del display Retina e della lunga durata della batteria lo rende una scelta eccezionale per coloro che desiderano un’esperienza di computer Apple di alta qualità. Magari senza spendere un patrimonio: in tal senso oggi grazie alla promo eBay degli eDays puoi accaparrartelo a soli 1.044€. Inserisci il codice NOVEDAYS al momento del pagamento per riscattarlo.

MacBook Air 2022, una bomba di prestazioni in portabilità

Come tradizione della serie MacBook Air, il modello 2022 mantiene un design sottile e leggero che lo rende perfetto per l’uso in movimento. La finitura Starlight gli conferisce un aspetto elegante e moderno. Il cuore di questo MacBook Air è il potente chip Apple M2, con 8 core CPU e 8 core GPU, che offre prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica superiore.

Questo chip è progettato appositamente per i computer Mac e offre una potenza notevole per qualsiasi attività, dal lavoro all’intrattenimento. Il MacBook Air 2022 presenta un display Retina da 13,6 pollici con colori vividi e una risoluzione nitida, rendendo l’esperienza visiva un piacere per gli occhi. La tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura del colore in base alle condizioni di illuminazione circostanti.

Questo modello è dotato di 8GB di RAM e un’unità SSD da 256GB, che offre ampio spazio di archiviazione e velocità di accesso ai dati rapide. Infine il MacBook Air 2022 utilizza la tastiera Magic Keyboard, e adotta il sistema operativo macOS Monterey .Corri ad accaparrartelo su eBay a soli 1.044€. Ti basta sfruttare il inserire il codice coupon NOVEDAYS al momento del pagamento e otterrai uno sconto di ben 100€ e la cifra che ti abbiamo segnalato.

