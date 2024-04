MacBook Air (2022) da 13" con M2: a soli 1099€ è il PC da comprare

Il MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2 è in super sconto su Amazon al prezzo spettacolare di soli 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questo costo è un vero best buy ma siate veloci; non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto durerà la promozione dedicata; noi vi invitiamo a fare in fretta.

MacBook Air (2022): ecco perché comprarlo

Il PC è vendutissimo e amatissimo da tutti; Apple lo definisce come il “computer per tutti” e ha ragione. Va benissimo per gli studenti che devono farne un utilizzo scolastico o universitario, magari per scrivere la tesi o per fare ricerche, ma è ottimo anche per i professionisti che vogliono una macchina con cui fare editing foto e video, con cui fare programmazione o produzione di musica. Ha un’ottima autonomia grazie alla batteria interna di cui è dotato e presenta uno schermo LCD IPS Retina da 13,6 pollici super luminoso e performante, dotato di un notch per la webcam e di cornici sottili al seguito.

Sotto la scocca presenta un processore Apple Silicon M2 coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da ben 256 GB di SSD; ciò implica che è un gadget perfetto per fare di tutto, come detto il calce. Si ricarica mediante MagSafe o sfruttando la porta USB Type-C presente a bordo. Come non citare poi la presenza di tanti speaker stereo a bordo del laptop che servono per creare un sound immersivo e coinvolgente. È leggerissimo, pesa solo 1,2 Kg ed è dotato di tanta tecnologia all’avanguardia. Dulcis in fundo, ha un sistema operativo macOS veloce, reattivo e completo, che dialoga molto bene con gli altri gadget della mela.

A soli 1099,00€ per la versione Midnight con M2, 8 GB di memoria unificata e un SSD da 256 GB, questo MacBook Air (2022) è un vero best buy che non potete lasciarvi sfuggire. Correte a prenderlo se siete interessati/e all’acquisto.

