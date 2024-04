MacBook Air (2022) da 13": il laptop PERFETTO da comprare OGGI su Amazon

Il laptop più interessante del momento è sicuramente il MacBook Air (2022) di casa Apple che, nella sua iterazione con schermo da 13,6 pollici, processore Apple Silicon M2, coadivuato da 8 GB di memoria unificata e da un SSD da 256 GB interno, è in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali. Anche se è uscito due anni or sono, è ancora validissimo, quindi non perdete troppo tempo e correte a prenderlo adesso. È ideale per gli studenti ma anche per i giovani professionisti che sono alla ricerca di una macchina performante con cui andare a lavorare in completa mobilità. Il prodotto in questione è in colorazione Midnight e vi permetterà di risparmiare il 19% sul valore di listino.

MacBook Air (2022): ecco perché comprarlo

Il MacBook Air in questione ha un display LCD IPS Retina da circa 13,6 pollici con notch di piccole dimensioni e cornici sottili. C’è un processore Apple Silicon M2 coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da un SSD da ben 256 GB di memoria interna. Non dimenticate che la batteria è capiente e generosa e promette un’autonomia degna di nota con una singola carica. Fra le altre cose, citiamo la presenza di una tastiera ergonomica con trackpad ampio e generoso che supporta le gestures. Non ci sono le ventole qunidi sarà sempre super silenzioso, adatto a tutte le situazioni. Lo potrete portare in università o in aula studio senza il minimo problema.

Non di meno, il laptop di Apple viene venduto e spedito da Amazon al prezzo spettacolare di soli 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Correte a prenderlo prima che terminino le scorte disponibili. A questa cifra è da comprare immediatamente.

