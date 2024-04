MacBook Air (2024) con M3: a soli 1243€ è il laptop da acquistare OGGI

Il meraviglioso MacBook Air (2024) con schermo da 13 pollici, processore Apple Silicon M3, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno costa solo 1243,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon. Si trova al suo minimo storico con tantissimi vantaggi al seguito. Citiamo la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di ricevere il prodotto anche presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Couner presenti sul territorio italiano.

Il risparmio è pari all’8% sul valore di listino, quindi correte a prenderlo adesso. Fra le altre cose, potrete beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Ricordatevi che potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

MacBook Air (2024): ecco perché comprarlo

Il MacBook Air (2024) è stato annunciato dalla compagnia di Cupertino poche settimane fa mediante un comunicato stampa. Ha un nuovo processore interno costruito a 3 nanometri (parliamo dell’Apple Silicon M3 presentato durante il keynote dello scorso autunno) coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di SSD interno. Lo schermo è un pannello LCD IPS Retina da 13,6 pollici con notch e cornici sottili, troviamo una tastiera comoda e ergonomica con trackpad di grandi dimensioni al seguito. La batteria dura tantissimo con una singola carica mediante USB Type-C o MagSafe e ci sono speaker di alta qualità a bordo.

Il PC viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 1243,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

