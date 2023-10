MacBook Air M2: prestazioni eccellenti ad un prezzo RIDICOLO

Al giorno d’oggi noi tutti sentiamo più che mai la necessità di avere con noi un notebook sufficientemente performante, sia per continuare il nostro flusso di lavoro quando siamo fuori casa, che per puro piacere personale. In tal senso i portatili Apple rappresentano davvero un’eccellenza, riuscendo a coniugare perfettamente le due nature all’interno di un singolo dispositivo. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il nuovissimo MacBook Air M2 in offerta al sensazionale prezzo di soli 1179 euro, con un eccellente sconto pari al 13% del prezzo di listino originariamente suggerito dalla compagnia di Cupertino.

MacBook Air M2: il miglior MacBook di sempre

Partiamo innanzitutto dallo splendido display con tecnologia Liquid Retina da 13.6 pollici, che ti garantisce una definizione e una nitidezza davvero senza eguali. Nel caso dell’offerta proposta da Amazon, il MacBook si presenta nella sua nuovissima ed elegantissima colorazione Midnight, che permette di distinguerlo da tutti gli altri modelli presenti in commercio.

Molto apprezzata anche la presenza della videocamera Full HD integrata, che presenta ben tre microfoni in array che ti garantiscono un audio spaziale: grazie a questa avrai la possibilità di effettuare fantastiche videochiamate con FaceTime e altre app simili.

Il vero cuore pulsante di questo MacBook è però rappresentato dal chip proprietario M2, che garantisce prestazioni davvero eccellenti, permettendoti di far girare anche i software più pesanti.

Il MacBook è inoltre fornito nella sua Magic Keyboard del sensore Touch ID, che ritorna utilissimo per autenticarsi, evitando tutto il tempo perso che impieghi per scrivere la tua password alfanumerica. Uno dei punti di forza questo portatile è rappresentato dalla possibilità di generare un vero e proprio ecosistema Apple, abbinandolo ad un iPhone o ad un iPad.

Eccezionale anche l’autonomia, che ti consente di arrivare fino a 18 ore di durata, riuscendo così a coprire efficacemente un’intera giornata lavorativa fino a sera, senza aver nemmeno la necessità di ricaricarlo in continuazione.

Insomma, a nemmeno 1200 euro hai la possibilità di portarti a casa un notebook eccezionale, che si rivela il tuo alleato fondamentale nei tuoi progetti di lavoro e anche durante il tuo tempo libero: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questo MacBook Air M2 da 13.6 pollici in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare senza preavviso da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.