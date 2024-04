MacBook Air M3 è il notebook da comprare con QUEST'OFFERTA (-260€)

Il MacBook Air con chip M3 è protagonista di una nuova offerta eBay che, grazie al codice sconto PSPRAPR24, è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.084 euro invece di 1.349 euro, con uno sconto di 260 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. C’è anche la possibilità di acquistare il notebook con pagamento in 3 rate: basta scegliere di completare l’acquisto utilizzando PayPal. Per sfruttare l’offerta, valida solo per un breve periodo, è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

MacBook Air M3: a questo prezzo è un affare

Il MacBook Air con M3 è uno dei notebook più interessanti del momento. Tra le specifiche troviamo il potente chip M3, l’ultima generazione dei processori Apple Silicon che garantisce prestazioni eccellenti oltre che tanta efficienza.

Da segnalare anche 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD. Il notebook è dotato di un display Liquid Retina da 13,6 pollici oltre che di una tastiera con layout italiano e retroilluminazione. Considerando il prezzo, si tratta della scelta giusta per ottenere prestazioni elevate, con un rapporto qualità/prezzo eccellente, per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da comprare oggi.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24 è ora possibile acquistare il MacBook Air con chip M3 al prezzo scontato di 1.084 euro e con 260 euro di sconto rispetto al listino. L’offerta è accessibile direttamente dal box qui di sotto. Per completare l’acquisto in 3 rate è sufficiente scegliere di pagare con PayPal.

