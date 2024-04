MacBook Pro (2023) con M3 Pro da 14": sconto FOLLE di 400€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando su Amazon; il potentissimo MacBook Pro (2023), nella sua iterazione color “nero siderale”, con schermo da 14 pollici, processore Apple Silicon M3 Pro, 18 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD, costa solo 2199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è da prendere immediatamente ma non tergiversate; il prezzo di listino sarebbe di 2599,00€ quindi andrete a risparmiare ben 400€ sul valore originale. Cosa aspettate? Non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili su Amazon quindi fate presto e non pensateci troppo.

MacBook Pro (2023): ecco perché comprarlo

Con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto in caso di eventuali problematiche, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati), ma non finisce qui. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore o di quella di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico.

Il MacBook Pro (2023) presenta un processore Apple Silicon M3 Pro costruito a 3 nanometri da TSMC, coadiuvato da ben 18 GB di memoria unificata e da ben 512 GB di SSD. Lo schermo è un pannello miniLED da 14 pollici super risoluto con ProMotion, risoluzione Super Retina XDR e con un notch che cela la webcam. Le cornici infine, sono super sottili. Vi è un trackpad ampio e generoso, una tastiera ergonomica e sui frame laterali del device troviamo una serie di porte USB Type-C per la connettività. C’è perfino l’HDMI, lo slot per le SD e una porta di ricarica MagSafe. Con un prezzo scontato di soli 2199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non potete lasciarvelo sfuggire: correte a prenderlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.