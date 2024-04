MacBook Pro (2023) da 14" con M3 Pro: a soli 2199€ è il miglior PC da comprare

Oggi vogliamo parlarvi di un computer di casa Apple semplicemente superlativo, potentissimo, straordinario sotto ogni aspetto; ci riferiamo, ovviamente, al MacBook Pro (2023) che, nella sua iterazione color “nero siderale”, con schermo da 14 pollici, processore Apple Silicon M3 Pro, coadiuvato da 18 GB di memoria unificata e da 512 GB di SSD interno, costa solo 2199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 2599,00€. Capite bene che si tratta di un risparmio esagerato rispetto al valore di listino; lo trovate su Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. A questa cifra è da prendere al volo, soprattutto se stavate aspettando il momento perfetto per mettere le mani su una workstation portatile ma prestante.

MacBook Pro (2023): ecco perché comprarlo

Il MacBook Pro (2023) presenta un processore Apple Silicon M3 Pro costruito a 3 nanometri. Parliamo di un chipset che è potentissimo e che fa girare fluidi tutti i software, anche quelli più impegnativi. Potrete utilizzare questa macchina per montare video, film, documentari, fare color correction, produzione di musica, editare fotografie in RAW, creare programmi e app e molto altro ancora. Va benissimo anche per scrivere, per lavorare alla tesi, per studiare, per fare render CAD e non solo.

Lo schermo è un pannello miniLED LCD da 14,2 pollici con ProMotion e cornici sottili, mentre la webcam è incastonata in un notch di piccole dimensioni. Come non citare poi la batteria che promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica sfruttando la MagSafe o la porta USB Type-C. A proposito, a bordo troviamo tante porte per la connettività: HDMI, jack audio, USB Type-C e c’è perfino lo slot per le SD. A soli 2199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis, è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.