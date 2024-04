Macchina da caffè De'Longhi Essenza Mini a soli 89,99€ + Buono da 40€ con Passione Casa (Unieuro)

Nell’ambito della nuova promozione Passione Casa di Unieuro, la macchina da caffè De’Longhi Essenza Mini è in offerta a 89,99 euro invece di 119,99 euro. In aggiunta ai 30 euro di sconto, si somma il Buono Regalo da 40 euro utilizzabile per l’acquisto di caffè e prodotti Nespresso sul sito ufficiale nespresso.com.

De’Longhi Essenza Mini è la macchina da caffè più piccola che consente di accedere al mondo Nespresso. Al di là della compattezza, si distingue per la semplicità d’uso e il design minimal, che la rendono una delle migliori macchine da caffè disponibili oggi sul mercato a un prezzo inferiore a 100 euro.

Macchina da caffè De’Longhi Essenza Mini in offerta a 89,99 euro sul sito di Unieuro

Tra i principali punti di forza di Essenza Mini si annovera l’estrema semplicità d’uso, ideale dunque anche per chi sta acquistando per la prima volta questo tipologia di prodotto. A ciò si aggiunge poi la funzionalità del riscaldamento veloce, che permette a chiunque di godersi il proprio caffè in pochissimo tempo.

Nonostante la velocità di preparazione, la macchina Nespresso mantiene un’eccellente qualità del prodotto finale, confermandosi tra le migliori macchine da caffè oggi disponibili. In più dà la possibilità di programmare le lunghezze in tazza, scegliendo tra Espresso e Lungo.

Tra le altre caratteristiche tecniche degne di nota si annoverano infine la pressione fino a 19 bar e l’arresto automatico dopo 9 minuti di stand-by (anche questo programmabile).

La macchina da caffè Essenza Mini di Nespresso è in offerta a 89,99 euro sul sito ufficiale unieuro.it, anche in tre rate a interessi zero da 29,99 euro al mese con Klarna o PayPal, con tanto di consegna gratuita. Ti confermiamo che il suo acquisto dà diritto a un Buono del valore di 40 euro da spendere sul sito ufficiale nespresso.com.

