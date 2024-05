Macchina da Caffè De'Longhi Icona Eco: SUPER SCONTO oggi su Amazon

Per preparare un caffè buono e cremoso in pochi secondi per rendere le tue mattinate sempre cariche di energia devi assolutamente fare affidamento a un prodotto che proviene da un marchio top di gamma. Tra questi c’è sicuramente il De’Longhi Icona Eco, una macchina da caffè perfetta per ogni evenienza e in super sconto oggi su Amazon. Ancora per poche ore, puoi acquistare questo favoloso prodotto col -20% a 144,00€.

Macchina da Caffè De’Longhi Icona Eco: prezzo favoloso ancora per poco

Questo straordinario prodotto di De’Longhi dispone di pompa ICONA con finitura rossa e dettagli cromati, con pressione a 15 bar e caldaia in acciaio INOX. Hai la possibilità di miscelare manualmente vapore e latte per poter creare una densità eccezionale della schiuma, così da godere del tuo cappuccino proprio come se stessi al bar. In più, la macchina da caffè è dotata di un porta filtro con dispositivo crema per poter utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E., dimostrandosi quindi ultra versatile e disponibile per ogni situazione.

Per rendere il tutto ancora più semplice, hai a disposizione tre semplici tasti che ti consentiranno di usufruire di tutte le funzioni possibili e immaginabili, come accensione e spegnimento, preparazione di espresso o cappuccino. Dopo ben 9 minuti di inutilizzo si spegnerà automaticamente. Il serbatoio dell’acqua è trasparente ed estraibile e ti agevolerà nel riempimento e pulizia. Con il ripiano superiore puoi metterci tranquillamente le tazze e riscaldarle.

