Macchina da Caffè De'Longhi: lo SCONTO fa CROLLARE il prezzo

Una macchina da caffè che ti aiuti a preparare una bevanda sempre buona e cremosa al mattino non è semplice da trovare, specialmente se guardiamo i prezzi che ci sono oggi in giro. Oggi però vogliamo aiutarvi in questa ardua scelta consigliandovi un prodotto di ottima qualità e, soprattutto, disponibile su Amazon con un ottimo sconto. Stiamo parlando della macchina da caffè De’Longhi Icona Vintage, acquistabile con il 34% di sconto con il prezzo finale fissato a 158,89€.

Macchina da Caffè De’Longhi: il prezzo disponibile oggi è davvero eccezionale

Questo prodotto si presenta con un ottimo design elegante, con finitura beige e dettagli cromati, con pompa a pressione da 15 bar e caldaia in acciaio inox. Avrai la possibilità di miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma e bere il tuo cappuccino proprio come se stessi al bar. Inoltre, la Icona Vintage di De’Longhi è dotata di un porta filtro con dispositivo crema, adatto sia a utilizzare il caffè in polvere che le cialde tradizionali.

È particolarmente semplice da utilizzare e con soli tre tasti puoi accedere a tutte le funzioni disponibili, potendo gestire accensione e spegnimento, preparazione di espresso o preparazione del cappuccino. Dopo 9 minuti di inutilizzo avverrà lo spegnimento automatico. Il serbatoio all’interno è rigorosamente trasparente ed estraibile e agevole il riempimento dell’acqua e la pulizia. Infine, sulla parte superiore, troviamo un ottimo ripiano scaldatazze.

Acquista ora la macchina da caffè De’Longhi Icona Vintage: ancora per poche ore la puoi trovare in offerta su Amazon con un’ottima detrazione del 34%, la quale va a fissare il prezzo finale d’acquisto a 158,89€.

