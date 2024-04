Macchina da Caffè De'Longhi: SCONTO ASSURDO ancora per poche ore

Una macchina da caffè di qualità può aiutarti senz’altro a svegliarti nella miglior maniera possibile alle prime luci del mattino. Per noi italiani è davvero un rito, il quale va però effettuato con stile. Oggi su Amazon puoi soddisfare questo tuo bisogno acquistando l’ottima macchina da Caffè Icona Vintage di De’Longhi, disponibile sulla piattaforma di e-commerce col 34% di sconto che fissa il prezzo finale a 158,89€.

Macchina da Caffè De’Longhi Icona Vintage: acquistala subito su Amazon

La macchina da caffè De’Longhi Icona Vintage si presenta con una finitura beige con dettagli cromati, caldaia in acciaio inox e pressione a 15 bar. Avrai la possibilità di miscelare in maniera manuale vapore e latte per poter creare la densità ottimale della schiuma per bere un ottimo cappuccino. Inoltre, la Icona Vintage dispone anche di un porta filtro con dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde tradizionali E.S.E.

Questo prodotto è molto semplice da utilizzare e dispone di tre tasti per tutte le sue funzioni, le quali sono accensione e spegnimento, preparazione di espresso o cappuccino. Inoltre, integra un ottimo serbatoio d’acqua con capacità di 1,4 litri, trasparente ed estraibile per facilitare sia il riempimento che la pulizia. Il ripiano superiore funge da scaldatazze e si attiverà in automatico lo spegnimento dopo 9 minuti di inutilizzo.

Acquista ora il super prodotto di De’Longhi oggi in sconto su Amazon, lo puoi trovare sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo davvero importante: con una detrazione totale del 34%, la macchina da Caffè Icona Vintage è disponibile solo per oggi a 158,89€.

