Macchina da caffè espresso Cecotech da 1350W in offerta a 99,90€ su Amazon

Nelle ultime ore su Amazon il prezzo della macchina da caffè espresso Cecotech Power Espresso da 1350W è sceso a 99,90 euro, per effetto del 6% di sconto sul prezzo consigliato di 105,90 euro. Sul noto sito di e-commerce ogni mese è tra i prodotti della categoria più venduti, grazie non solo alla sua potenza ma anche all’iconico design. Ecco il link all’offerta.

Cecotech Power Espresso è una delle migliori macchine da caffè espresso disponibili nella fascia di prezzo intorno ai 100 euro. È perfetta per chi vuole abbinare il design vintage a funzioni avanzate per preparare degli ottimi caffè, grazie alla presenza della tecnologia ForceAroma da 20 bar, del sistema di riscaldamento rapido e del vaporizzatore orientabile.

Macchina da caffè espresso Cecotech in offerta a 99,90€ su Amazon

Con la Power Espresso di Cecotech ci si porta a casa una macchina da caffè per espresso e cappuccino da 1350W con funzionalità avanzate, che si fa fatica a rintracciare nei prodotti della concorrenza. Tra queste segnaliamo la tecnologia ForceAroma da 20 bar, grazie alla quale è possibile preparare la migliore crema possibile con un aroma al top.

Un altro elemento chiave della macchina da caffè del marchio Cecotech è il vaporizzatore orientabile. Con questo si ha l’opportunità di montare il latte, riscaldare liquidi, preparare cappuccini e rilasciare acqua calda per le infusioni.

Inoltre, grazie al braccio porta-filtro con doppia uscita, si possono preparare in contemporanea due caffè.

La macchina per il caffè espresso Ceotech è in offerta a soli 99,90€ su amazon.it. L’articolo vanta una disponibilità immediata, con gli utenti Prime che beneficiano non soltanto delle spese di spedizione gratuite ma anche della consegna ultra-rapida al proprio domicilio.

