Macchina Nespresso a mini prezzo (con 90€ di caffè Espresso in omaggio!)

Per gustare un caffè cremoso e intenso come quello del bar direttamente a casa tua, devi provare la Macchina da caffè Nespresso Krups Essenza Mini! Oggi questo gioiellino è disponibile su Amazon a soli 89 euro con un super sconto del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Inoltre, procedendo oggi stesso con l’acquisto, potrai ricevere 90 euro di caffè Espresso in omaggio. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Macchina da caffè Nespresso Krups Essenza Mini: funzionalità e modalità di utilizzo

La Macchina da caffè Nespresso Krups Essenza Mini è un piccolino gioiellino che ti permette di gustare un caffè denso e schiumoso come quello del bar.

In primis il dispositivo vanta un design ultra compatto con un ingombro molto ridotto: questo vuol dire che è facile da posizionare e spostare sia in casa che in ufficio. Allo stesso tempo è dotata di una pompa da 19 bar ad alte prestazioni e riscaldamento rapido in soli 25 secondi per garantire un risparmio energetico ed un’efficienza unica.

La modalità di utilizzo è estremamente semplice grazie a due opzioni programmabili per espresso o caffè lungo con arresto automatico di flusso. Tra l’altro il risparmio di energia è assicurato ancora di più in quanto si avvia automaticamente dopo 3 minuti con funzione di spegnimento automatica dopo 9 minuti.

