Macchina Sottovuoto Alimenti: OFFERTA a tempo disponibile solo OGGI

Hai deciso finalmente di tenere i tuoi cibi freschi più a lungo? E come se non con un'ottima macchina sottovuoto per alimenti

Macchina sottovuoto per alimenti: sfrutta subito l’offerta a tempo su Amazon

Questo attrezzo è 3 in 1: Inching, che sta per vuoto manuale, Dry Vac, che sta per sottovuoto e sigillatura di alimenti secchi e Seal Only, ossia solo sigillatura. Questa macchina ha anche una funzione di pompaggio esterna, la quale può essere collegata a un contenitore esterno per l’estrazione del sottovuoto, supportando più sacchetti che ne migliorano sensibilmente l’efficienza. È consigliabile utilizzare i sacchetti prodotti dallo stesso marchio della macchina sottovuoto.

È molto comoda e puoi spaziare tra l’aspirazione di diversi cibi come pane, asparagi, manzo, salmone, biscotti e tanto altro. Con la modalità Dry Vac, invece, puoi aspirare contenitori interi per alimenti, tappi per vino e tanto altro. La potenza di aspirazione è davvero super e ti consentirà di rimuovere in maniera molto veloce l’aria e a ottenere una conservazione degli alimenti di lunga durata ritardandone l’ammuffimento. Il design è essenziale e questo prodotto riesce ad adattarsi facilmente a ogni angolo della tua casa e non solo.

Questo splendido articolo è disponibile su Amazon

