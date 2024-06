macOS 15, watchOS 11, tvOS 18: tutte le novità dalla WWDC 2024

WWDC 2024 ha presentato tutte le novità degli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple. Di iOS 18 ne abbiamo già a lungo parlato, ora tocca a gli altri OS della casa di Cupertino. Tutti, nessuno escluso, hanno beneficiato di grossi upgrade e cambiamenti con le nuove uscite. Andiamo a scoprirli nel dettaglio.

Macos 15 Sequoia

macOS 15 Sequoia, è l’ultima versione del sistema operativo per desktop Apple, ricca di nuove funzionalità che puntano a migliorare la produttività, l’integrazione con iPhone e l’esperienza di gioco. La beta è disponibile da oggi, la release finale è prevista per l’autunno.

macOS 15 Sequoia esalta la continuità lavorativa tra Mac e iPhone a un livello superiore con iPhone Mirroring. Questa funzione permette di visualizzare e controllare lo schermo del proprio iPhone direttamente dal Mac, utilizzando trackpad, tastiera e altre funzioni del Mac. Safari è stata potenziato, offrendo nuove feature come gli Highlights, per avere tutte le informazioni di cui si ha bisogno in modo più immediato e rapido, ma anche la modalità lettura è stata rivista, creare una versione “ridotta” del testo ed evidenziando i punti chiave e le informazioni essenziali. E’ stata poi introdotta la nuova app Passwords, protetta dalla crittografia end-to-end, per sincronizzarsi facilmente con tutti i dispositivi Apple e Windows tramite l’app iCloud PC. Grande importanza è stata data al gaming. Molti giochi potranno essere giocati su Mac, come Assassin’s Creed Shadows e Prince of Persia: The Lost Crown, ma anche i prossimi Resident Evil e addirittura la nuova espansione di Worl of Warcraft: The War Within. La lista è lunga ed in continua espansione. A rendere palese la voglia Apple di essere protagonista in questo ambito c’è l’introduzione del Game Mode, al pari di quello integrato in iOS18 per massimizzare le prestazioni dei giochi. Inoltre negli AirPods Pro di seconda generazione è stato introdotto l’audio spaziale e ridotta di molto la latenza audio. A tutto vantaggio della massima immersività.

tvOS 18

tvOS 18, l’ultima versione del sistema operativo per Apple TV porta con sé una serie di nuove funzionalità per rendere la fruizione televisiva domestica ancor più piacevole. Le feature sono diverse: InSight offre informazioni contestuali su film e serie TV in tempo reale. Mentre si guarda un contenuto su Apple TV+, InSight mostrerà sullo schermo dettagli su cast, personaggi, musica e altro ancora. La funzione Migliora dialoghi, già presente nelle versioni precedenti, è stata ulteriormente perfezionata. Grazie al machine learning e all’audio computazionale, i dialoghi risultano ancora più chiari e distinti rispetto a musica, scene d’azione e rumori di sottofondo. Sottotitoli automatici: vengono visualizzati automaticamente quando necessario, anche se il contenuto è in una lingua diversa da quella del dispositivo, quando l’audio è disattivato o quando si torna indietro per rivedere una scena. Da ultimo Apple ha inserito il supporto alle TV 21:9 e aggiunto nuovi screen saver, menzione speciale per quelli animati a tema Penauts con Snoopy protagonista.

watchOS 11

watchOS 11 arriverà il prossimo autunno, con una serie di novità all’insegna della personalizzazione e dell’analisi approfondita dei dati. La vera protagonista è Vitals, che riunisce in un unico punto tutti i dati vitali: frequenza cardiaca, respirazione, temperatura corporea, sonno e livello di ossigeno nel sangue. Non solo monitora questi parametri, ma notifica l’utente se qualcosa non rientra nella norma, offrendo un quadro completo e immediato sulla propria salute. watchOS 11 introduce Carico di allenamento, una funzione che analizza l’intensità e la variabilità degli allenamenti per evitare il sovrallenamento e ottimizzare i risultati. In base a frequenza cardiaca, altitudine e dislivello, fornisce un punteggio da 1 a 10, aiutando l’utente a calibrare il proprio programma in modo efficace. watchOS 11 offre anche nuovi modi di personalizzazione per lo smartwatch: nuovi quadranti, widget e modalità Sempre Attivo permettono di adattare Apple Watch alle proprie esigenze e gusti. La nuova Raccolta Smart, inoltre, suggerisce automaticamente le app e i widget più utilizzati in base al contesto, rendendo l’esperienza ancora più fluida e intuitiva. Da ultimo, ma non per importanza, Traduci arriva su Apple Watch, accedendo a traduzioni per le 20 lingue supportate, direttamente dal polso, ed è stato anche integrato il supporto durante la gravidanza per monitorare al meglio i cambiamenti del corpo durante i 9 mesi.