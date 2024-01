MAI più macchie e peli di animali sul pavimento! L'aspirapolvere lavapavimenti Tineco è in OFFERTA speciale

Tineco Floor One S7 Pro è un potentissimo Aspirapolvere Lavapavimenti Cordless, in grado di pulire sempre con acqua pulita, Display LCD, lunga autonomia della batteria. Rimuove macchie ostinate e Peli di animali domestici con efficacia e velocità. Prendilo ora in offerta con il 18% di sconto, quindi lo paghi solo 659 euro!

Tineco Floor One S7 Pro: le caratteristiche

Un pavimento completamente pulito grazie al lavaggio continuo con acqua dolce e all’efficiente riciclo dell’acqua sporca, con un flusso costante di 450 volte/min. È possible spinegerlo in avanti e indietro, FLOOR ONE S7 PRO ti assiste rilevando il movimento delle ruote posteriori e supportandoti con il sistema di autopropulsione SmoothPower bidirezionale.

Sia l’acqua pulita che quella sporca e l’alimentazione della batteria sono costantemente regolate da Tineco iLoop, il che significa che FLOOR ONE S7 PRO ti consente di pulire per 40 minuti con meno ricariche, meno svuotamenti e meno riempimenti. Pulisci lungo le battiscopa e negli angoli difficili da raggiungere, a una distanza di soli 1 cm da entrambi i lati. Non ci saranno più zone trascurate durante la pulizia della casa. Schermo LCD con un utile assistente Tineco che ti guida attraverso il processo di pulizia; dall’avvio rapido allo stato di lavoro in tempo reale.

