MAI PIÙ PROBLEMI di batteria: PowerBank 10.000 mAh in SCONTO PAZZO

Che tu stia per partire in viaggio o anche solo se sei consapevole del fatto che passerai tutto il giorno fuori casa, c’è un accessorio che non può proprio mancare nel tuo zaino o nella borsa: il powerbank. Ossia batterie portatili che permettono di ricaricare i tuoi dispositivi preferiti. Se non ne hai ancora uno, Amazon ha pensato proprio a te. Solo oggi ti porti questo potente modello da 10.000 mAh con lo sconto del 33%. Il prezzo finale è di 19,99 euro con la spedizione inclusa. Compatibile con smartphone, tablet e accessori, ti devi affrettare e prenderlo subito.

PowerBank INIU: 10.000 mAh per te con la ricarica più veloce

Dopo aver scoperto le specifiche tecniche di questo potente powerbank, non ci penserai due volte prima di completare l’acquisto. Del marchio INIU, dispone di alcune funzionalità utili per poter godere del massimo della potenza e della velocità. Sfruttando innanzitutto l’INIU-il SAFE Fast Charge Pro, uno strumento che dà modo di arrivare al 100% di batteria con smartphone, tablet e accessori in qualche minuto. Godendo della protezione totale di un marchio che opera in questo settore da anni.

Troverai inoltre una porta USB-C IN&OUT, unica nel suo genere e che non si trova da (quasi) nessun’altra parte. Secondo i dati rilasciati, con la ricarica rapida poi portare il tuo iPhone dallo 0 al 78% in un’ora, senza rischi di sovraccarico o surriscaldamento per via dello SmartProtect a 15 livelli. In grado di evitare qualsiasi carica anomala sin dal principio. Delle dimensioni di soli 0,5 pollici, è perfetto per essere portato con sé ovunque. Ti basta posizionarlo nello zaino, in valigia o anche solo in tasca. All’interno della confezione trovi anche una custodia da viaggio e un cavo da 0,3 metri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.