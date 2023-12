Mai più punti in casa senza internet, grazie a questo TP-Link Router WiFi 6 in OFFERTA!

TP-Link Mercusys MR1500X AX1500Mbps è un Router WiFi 6 Dual-Band, Porta Gigabit, 1201Mbps su 5 GHz e 300Mbps su 2,4 GHz, 4 Antenne ad alte prestazioni, Parental Control, Rete Ospiti, QoS, OFDMA, MU-MIMO, WPA3. Oggi puoi prenderlo a soli 39 euro, grazie al 21% di sconto!

Router TP-Link Mercusys MR1500X: le caratteristiche

Aggiorna la tua rete con Wi-Fi 6 – MR1500X è dotato del più recente standard Wi-Fi 6, offrendo più connessioni simultanee, estendendo la portata WiFi e mantenendo trasmissioni dati affidabili e veloci. Velocità più elevate di 1,5 Gbps: velocità Wi-Fi 6 ottimali che raggiungono fino a 1,5 Gbps (1201 Mbps sulla banda da 5 GHz e 300 Mbps sulla banda da 2,4 GHz). Capacità di rete migliorata: OFDMA e MU-MIMO consentono la trasmissione simultanea di dati da e verso diversi dispositivi, migliorando l’efficienza complessiva della rete.

Copertura più ampia e più potente: le antenne 4× multidirezionali ad alto guadagno con Beamforming aumentano le connessioni stabili in tutta la casa per segnali WiFi potenti in ogni angolo. Connessioni cablate Gigabit: sfrutta appieno il tuo accesso a Internet e trasferisci i dati a velocità vertiginose per le massime prestazioni. Protezione generale della sicurezza: l’ultimo WPA3 offre una migliore sicurezza WiFi. Meno interferenze WiFi: Riduce al minimo le interferenze dei segnali vicini per migliorare l’efficienza di trasmissione con il colore BSS. Smart Connect: sceglie in modo intelligente la migliore banda disponibile per ciascun dispositivo.

