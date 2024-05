Mai più RUOTE A TERRA con il Compressore d'aria portatile a PREZZO MINI

Per essere pronti ad ogni evenienza durante i tuoi prossimi viaggi in auto, procurati il Mi Mijia Compressore Aria Portatile! Oggi è disponibile su Amazon a soli 53 euro grazie ad un coupon di sconto del 10% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, i coupon stanno per terminare!

Mi Mijia Compressore Aria Portatile: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mi Mijia Compressore Aria Portatile è uno strumento indispensabile per viaggiare in sicurezza e senza la preoccupazione di rimanere con le ruote a terra.

Dispone di 6 modalità di gonfiaggio preimpostate: modalità libera/modalità bici/modalità scooter/modalità auto/modalità moto/modalità palla. Ha l’interruttore con un solo clic quindi risulta facilissimo da usare per ogni tipologia di utente.

Questa pompa elettrica è adatta non solo per pneumatici di auto, ma anche per biciclette da strada, auto di medie dimensioni e SUV, moto, scooter elettrici, materassi ad aria, barche a motore, palle e qualsiasi gonfiabile.

Adotta un design a condotto d’aria passante, in grado di ventilare e dissipare efficacemente il calore. Inoltre è dotato di un accurato display digitale a LED, che ti aiuterà a calcolare i dati PSI, BAR, KPA, KG/CM necessari. Una volta raggiunta la pressione richiesta, il gonfiatore si spegnerà automaticamente grazie ad una precisione di rilevamento della pressione degli pneumatici che arriva a fino a ±1 psi.

Oggi il Mi Mijia Compressore Aria Portatile è disponibile su Amazon a soli 53 euro grazie ad un coupon di sconto del 10% da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, i coupon stanno per terminare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.