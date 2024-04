Mai più ruote A TERRA con il Compressore d'aria portatile in DOPPIO SCONTO

Per non rischiare di rimanere con le ruote a terra, soprattutto durante i lunghi viaggi, procurati il Compressore d’aria portatile AUTDER! Oggi è disponibile su Amazon a soli 35 euro grazie ad uno sconto del 13% ed un codice promozionale del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Il doppio sconto è eccezionale, non fartelo scappare!

Compressore d’aria portatile AUTDER: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Compressore d’aria portatile AUTDER, con una pressione massima di 180 PSI e un flusso d’aria massimo fino a 50L/MIN, può gonfiare uno pneumatico auto a 36 PSI in soli 3 minuti. Questa è la pompa di gonfiaggio più veloce nel suo genere, dotata di batteria ricaricabile da 2000mah.

Offre 4 unità di misura (PSI, Bar, kPa, kg/cm²) e si ferma automaticamente quando la pressione desiderata è raggiunta. In più dispone di un display a colori LED con 4 pulsanti per un’utilizzo intuitivo e semplicissimo.

Completa di cavo da 3 metri e tubo dell’aria da 60cm, la pompa AUTDER è l’ideale per ogni situazione. Inoltre potrai utilizzare il caricabatterie incluso per la ricarica e il cavo accendisigari per il gonfiaggio di emergenza. Oltre ai pneumatici auto e SUV, la pompa può gonfiare biciclette, moto, palloni e altri giocattoli sfruttando 4 raccordi diversi per il gonfiaggio e 4 tappi per tutte le tipologie di pneumatici auto.

Il design del dispositivo è super funzionale: con protezione antiscottatura, impugnatura antiscivolo, dissipatori di calore e luce LED per l’uso notturno e SOS, la pompa è completa di tutto il necessario per situazioni di emergenza.

