Mail in iOS 18: ecco le funzioni avanzate più importanti

Mail, il client di posta Apple, beneficerà di importanti potenziamenti con l’uscita di iOS 18, buona parte dei quali si otterranno grazie all’ingresso di Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale avanzata della casa di Cupertino. Sono ovviamente feature pensate per snellire e facilitare quello che gli anglosassoni chiamano workflow, ovvero rendere più veloci ed immediate alcune pratiche e operazioni associate alla lettura delle email. Andiamo a scoprire come la nuova versione di Mail migliorerà il flusso di lavoro quotidiano.

Categorizzazione

Mail in iOS 18 ordinerà le email in diverse categorie. Le conversazioni personali e le email urgenti rientreranno nella categoria Primaria, ma ci sono anche Transazioni, Aggiornamenti e Promozioni. Ad esempio ricevute e conferme d’ordine saranno ordinate in Transazioni, newsletter e notifiche dei social media saranno ordinate in Aggiornamenti, mentre annunci e marketing saranno ordinate in Promozioni. Inutile dire che sarà sempre disponibile una sezione generale con tutte le email arrivate non categorizzate.

Visualizzazione raggruppata per mittente

In iOS 18, Mail raggrupperà le email in base al mittente. Se si clicca su una mail di Tim ad esempio, vedremo tutte le email arrivate da questo provider. Cosa questa molto utile per avere a colpo d’occhio tutto quello che ci serve. Questa funzionalità sembra funzionare solo all’interno delle sezioni generate nella nuove categorizzazione, non è presente quindi in “tutte le email”. Se un mittente è nella categoria sbagliata, lo si può spostare in quella giusta con un click.

Mail non lette più facili da trovare

Sempre all’interno delle mail categorizzate sarà più facile distinguere quelle lette da quelle non lette. Le mail non lette saranno posizionate in alto, mentre quelle lette o più vecchie rimarranno in basso.

Smart Reply

Apple Intelligence entra in gioco. La nuova intelligenza artificiale può suggerire una risposta andando a coprire i punti salienti della email, e nel caso ci fosse qualcosa di poco chiaro può fermarsi per chiedere chiarimenti all’utente, in modo da rispondere in maniera del tutto appropriata.

Strumenti di scrittura

Questa feature è presente non solo in Mail, ma ovviamente è particolarmente utile in questo settore, sempre nell’ottica di un worflow più snello ed efficiente. Con Strumenti di scrittura, è possibile chiedere ad Apple Intelligence di rendere un’email più colloquiale, professionale o concisa. Si può anche chiedere di generare passaggi chiave di una mail scritta dall’utente, correggerla o riscriverla completamente.

Riassunto email

Apple Intelligence in iOS 18.1, l’app Mail sarà in grado di fornire immediatamente un riepilogo rapido di ogni email ricevuta, cosa questa davvero utile nell’ottica del risparmiare tempo quando si hanno da leggere decine di email l’ora.

Messaggi prioritari

La nuova versione del client Mail mette anche tutti i messaggi prioritari in alto, a partire da iOS 18.1. Un’email è considerata prioritaria se è urgente, come un invito a un evento, il check-in per un volo o l’annullamento di una riunione.