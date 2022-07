Mal di gola? Scopri se è COVID comodamente a casa: 2,70€ a test

Nonostante le libertà c’è ancora un po’ di COVID in giro, se da un po’ di giorni non ti senti bene o vuoi essere preparato nell’eventualità, questi self test sono la tua risposta ad ogni problema. Formati Boson sono praticamente i più venduti su Amazon e ora che sono in promozione, acquistarli non costa nulla.

Infatti hai a disposizione una confezione da 5 test comodissima. Li paghi ognuno 2,70€ per un totale di 13,50€ che sono veramente pochi se pensi ai primi prezzi spuntati online.

Le spedizioni? Veloci e gratuite se hai Prime attivo sul tuo account quindi non perdere tempo.

Covid ciao ciao: scopri come stai con un semplice test

Per fortuna le ultime mutazioni del virus sono molto infettive ma provocano pochi danni, merito anche dei vaccini. Ciononostante se hai persone fragili vicino, sapere se hai contratto la malattia è sempre un bene perché puoi mettere in sicurezza chi ti circonda.

Per farlo ti basta un tampone per il self test, segui le indicazioni ed hai il risultato in 15 minuti. In confezione trovi tutto ciò che ti serve per ripetere il test ben 5 volte quindi lo compri oggi e in fin dei conti ti dura una vita.

Tamponi, strisce di reazione e soluzione apposita. Seguire le istruzioni è un attimo e stai tranquillo: anche se non lo hai mai fatto non potrai sbagliare.

Non perderti d’animo e acquista immediatamente i tuoi tamponi da fare in casa per sapere se hai il Covid o se l’hai scampata. Costano appena 13,50€ su Amazon se approfitti dello sconto ora. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai un abbonamento Prime sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.