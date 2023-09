Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Swtich: approfitta del doppio sconto!

Da oltre 40 anni Mario Bros delizia i suoi fan con sempre nuovi videogiochi. Oltre alle avventure classiche, abbiamo da tempo versioni alternative che lo vedono nelle più svariate versi. Anche sfidarsi con gli altri personaggi della mitica serie in Go Kart, e, contestualmente, adattato in tutti i tipi di console che da anni la Nintendo immette sul mercato. Si pensi a Mario Kart per Nintendo Switch. Bene, qui ti diamo una bella notizia: potrai acquistare Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Swtich usufruendo di un duplice buono sconto di 11 euro. Per un prezzo totale di 48,99 euro.

Devi però affrettarti e correre ad acquistarlo proprio come fossi uno dei mitici personaggi dell’Universo di Mario Bros sui Kart. Infatti, il primo buono sconto di 5 euro dura fino al 13 settembre: se quando apri la pagina di appare una scritta su una striscia viola in alto, devi inserire l’apposito codice che ci appare: YITAO1HQ69KCVG7M. Oltre a questo buono sconto, potrai usufruirne di un secondo di 6 euro grazie al coupon SETTEMBRE2023, il quale però dura fino al 30 Settembre.

Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Swtich: offerte in corso

Parliamo della versione definitiva di Mario Kart 8 sino a 8 giocatori in multiplayer locale, con possibilità di giocare online. Ricordiamo altresì che il videogame è in versione italiana. Potrai selezionare, oltre ai classici personaggi del mondo Mario Bros, nuovi personaggi. Quali il ragazzo e la ragazza Inkling di Splatoon, Re Boo, Tartosso e Bowser Junior! Per vivere sempre nuove emozioni e avventure, come da decenni sono del resto garantite dal fortunato franchise legato a Mario Bros.

Ma le novità non finiscono qui: potrai usufruire di nuove modalità di gioco, come la modalità battaglia palloncini e Bob-omba a tappeto, con circuiti tutti nuovi come la Periferia urbana, il Kartodromo e Double Dash. Potrai vivere appieno le tue gare grazie alla Modalità TV con una risoluzione massima di 1080p!

Insomma, vivi tutte le emozioni Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Swtich usufruendo di ben 10 euro di sconto! Come detto però un buono di 5 euro scade il 13 settembre e non è riservato a tutti. Il secondo di 6 euro è invece fruibile con più comodità alla fine del mese. Ma devi comunque affrettarti, perché si tratta di una promozione fino a esaurimento scorte!

