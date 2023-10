Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch in OFFERTA: guida l'idraulico alla vittoria!

Mario Kart è uno dei tanti filoni storici che vede protagonista il mitico idraulico della Nintendo, anche esso di grande successo. Infatti, è divertente poter guidare i personaggi del franchise su velocissime Kart che schizzano su pittoresche piste mozzafiato. Bene, Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch ora su Amazon lo paghi 46,99 euro!

Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch: le novità

Mario Kart 8 Deluxe vanta ben 48 piste, mettendo insieme tutti i tracciati base di Mario Kart 8 per Wii U, a cui si aggiungono tutti i tracciati dei contenuti scaricabil. Potrai scegliere tra oltre 40 personaggi giocabili tratti dalla serie di Mario o ispirati ad altre serie. Grazie ad aiuti come la guida assistita, il giroscopio e l’autoaccelerazione, anche i piloti meno esperti potranno lottare per arrivare al primo posto. Nella modalità battaglia di Mario Kart 8 Deluxe puoi metterti alla prova in ben cinque diverse modalità di gioco, ognuna con le proprie regole, in ben otto percorsi ideati proprio per le battaglie.

Puoi divertirti con tantissimi amici e persone di ogni altra parte del Mondo: il gioco infatti supporta il multiplayer online per 12 giocatori, mentre otto persone possono affrontarsi in locale in entusiasmanti sfide al cardiopalmo. Inoltre la console Nintendo Switch si presta molto bene al gioco condiviso, dal momento che sulla stessa console è possibile giocare in due senza bisogno di alcun accessorio aggiuntivo: basta semplicemente impugnare un Joy-Con a teta!

Insomma, cosa aspetti: scegli il tuo personaggio preferito tra i tantissimi a disposizione e vivi le emozioni delle kart! Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch ora su Amazon lo paghi 46,99 euro! E’ proprio il caso di dire: corri ad acquistarlo!

