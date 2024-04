Mario Kart 8 Deluxe vola a soli 40€: MULTIPLAYER fino a 4 giocatori

Dopo anni e anni di presenza sul mercato, Nintendo Switch presenta una lineup di tutto rispetto dal punto di vista dei generi videoludici, andando a coprire efficacemente tutte le tipologie di gusti. Amazon ha quindi ben pensato di proporti Mario Kart 8 Deluxe in offerta al sensazionale prezzo di soli 40 euro, con il 15% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Nintendo.

Mario Kart 8 Deluxe: divertimento infinito

Questo capitolo rappresenta una delle iterazioni più ampie e innovative di tutta la serie automobilistica firmata Super Mario: hai infatti a disposizione ben 48 piste e 40 personaggi giocabili, che ti consentono di variare ogni giorno in base alle tue preferenze e abilità personali: ogni personaggio presenta infatti le sue specifiche caratteristiche, che puoi sapientemente combinare con un veicolo fatto su misura per i tuoi gusti e, soprattutto, per il tuo stile di guida.

Ma non è finita qui, dal momento che grazie ai pacchetti DLC (scaricabili gratuitamente previa iscrizione a Nintendo Switch Online), avrai accesso a ben 96 piste, un numero davvero spropositato e infinito che ti regalerà ore e ore di divertimento continuo. Il multiplayer è infatti l’anima fondante di questo gioco: Mario Kart 8 Deluxe supporta infatti fino a 4 giocatori in contemporanea, che utilizzano un singolo Joy-con ciascuno (o in coppia).

Per i meno esperti sono presenti anche degli aiuti alla guida, tra cui il giroscopio e l’autoaccelerazione, che consentono davvero a tutti di divertirsi in tranquillità e serenità fin da subito, nell’eterna lotta al primo posto.

Molto apprezzata anche la modalità Battaglia, che in questo capitolo è stata notevolmente ampliata con cinquennio diverse modalità di gioco e otto percorsi specifici appositamente studiati.

Con appena 40 euro ti porti a casa uno dei migliori giochi di corsa arcade attualmente disponibili su Nintendo Switch, con cui potrai avere ore e ore di divertimento con i tuoi amici e non: questo e tanti altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente di acquistare Mario Kart 8 Deluxe in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

