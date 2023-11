Marshall Acton II: la qualità oggi è in super SCONTO!

Quando si parla di altoparlanti, il nome Marshall evoca immediatamente l’immagine del rock. L’Acton II Bluetooth, l’ultimo arrivato nella famiglia Marshall, continua questa tradizione con la modernità del wireless: ora è in super sconto del 32% su Amazon, a soli 181,99€.

La cassa bluetooth di qualità che non delude

Ecco la Marshall Acton II Bluetooth: il modello più compatto dell’azienda. Non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni ridotte: questo piccolo accessorio tech è un gigante concentrato di potenza, progettato per riprodurre musica in tutta la stanza con un suono cristallino e la profondità che ci si aspetta da un marchio di tale calibro.

Sfruttando il Bluetooth 5.0, Acton II promette una connessione wireless di prim’ordine, con una portata quasi decuplicata rispetto alle versioni precedenti. Il suono che emana è privo di distorsioni anche alla massima potenza, permettendovi di immergervi nella vostra musica preferita senza fili e senza preoccupazioni in un raggio di quasi 10 metri.

Con l’app Marshall Bluetooth, la personalizzazione del suono diventa un gioco da ragazzi. Per gli appassionati dell’analogico, invece, l’Acton II offre un ingresso da 3,5 mm, che invita a riscoprire il piacere di una connessione fisica al proprio sistema audio. Non mancano i controlli analogici sul pannello superiore: la regolazione del suono è immediata e sempre a portata di mano.

Non si tratta di un dispositivo portatile: l’Acton II Bluetooth va collegato alla corrente elettrica per riprodurre le vostre playlist. Con una risposta di frequenza che va da 50 a 20,000 Hz e dimensioni di 260 x 160 x 150 mm, si adatta perfettamente a ogni spazio, con un design che ne esalta la presenza scenica.

Marshall Acton II Bluetooth a 181,99€ è un device da non perdere soprattutto per chi cerca un’esperienza audio di qualità superiore senza compromessi. Con un risparmio del 32% su Amazon, è il momento di acquistare un device top di gamma, impreziosito dalle più moderne tecnologie audio wireless.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.