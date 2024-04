Marshall Emberton II, la cassa bluetooth super rock con un super sconto MENO 35 PER CENTO

Conosciamo tutti Marshall, la mitica azienda inglese che ha prodotto i massicci amplificatori neri, con logo dorato, che abbiamo visto migliaia di volte sui palchi dei concerti rock, e non solo ovviamente. Un vero e proprio mito UK che ha saputo diversificare il suo incredibile know how audio producendo una serie di dispositivi audio anche in un ambito più ristretto e personale. Cuffie, auricolari True Wireless e casse portatili Bluetooth come questa Marshall Emberton II, che unisce il design iconico Marshall a qualità sonore d’eccezione. Un gioiello nero, che oggi possiamo portare a casa con uno sconto super allettante MENO 35% con il prezzo di listino che passa da 179 euro a 116 euro! Taglio netto di 63 euro!

Super rock, super sconto!

Lo stile e il design parlano chiaro, Marshall Emberton II è un amplificatore da concerto rock in versione bonsai, materiali, forma e logo lo mostrano alla grande, davvero spettacolare e iconico.

Dimensioni contenute e peso leggero, solo 700 grammi, Marshall Emberton II è il compagno perfetto per le giornate in compagnia all’aria aperta, per i picnic e le gite in campagna. La spiaggia e la piscina non lo impensieriscono grazie alla certificazione IP67.

La qualità audio è il suo punto forte, e non potrebbe essere altrimenti: il suono è bilanciato e chiaro, decisamente equilibrato, bassi potenti, medi e alti chiari e cristallini convivono insieme senza confondersi e combattersi. Inoltre, troviamo anche la tecnologia True Stereophonic a 360°, che dona alla musica una spazialità da ogni angolo d’ascolto davvero presente e di grande impatto.

E visto che l’aria aperta è l’ambiente d’elezione per Marshall Emberton II anche la batteria ha valori da prima della classe. Durata maxi da maratona rock: 30 ore di riproduzione portatile con una singola ricarica, e bastano solo 3 per una carica completa!

Oggi possiamo portare a casa Marshall Emberton II con uno sconto super rock MENO 35% con il prezzo di listino che passa da 179 euro a 116 euro! Taglio netto di 63 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.