MASSIMA EFFICIENZA con il Mouse wireless Logitech a PREZZO MINI

Per rendere ancora più efficiente il tuo lavoro al pc, prova il Mouse wireless Logitech MX Anywhere 3! Oggi è disponibile su Amazon a soli 39 euro grazie ad un mega sconto del 52% ed un ulteriore coupon di 10 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, questo dispositivo ad un prezzo così basso non si era mai visto!

Mouse wireless Logitech MX Anywhere 3: precisione ed efficienza al top

Il Mouse wireless Logitech MX Anywhere 3 risulta super preciso tanto che può scorrere 1000 righe al secondo e fermarsi su ogni pixel. Dispone dello scroller elettromagnetico MagSpeed che è veloce, preciso e silenzioso per non disturbare il lavoro altrui.

È possibile utilizzarlo su qualsiasi tipologia di superficie, anche sul vetro, grazie al sensore da 4000 DPI. Sarà un gioco da ragazzi lavorare in modo efficiente dove vuoi, che sia al bar, sulla tua scrivania o sul divano di casa.

L’autonomia è un altro punto forte del mouse: con una ricarica completa lo usi fino a 70 giorni, mentre la ricarica rapida ti offre tre ore di utilizzo in un solo minuto. Inoltre puoi caricarlo e lavorare contemporaneamente collegandolo con il cavo USB-C.

Anche la versatilità non è da meno: attraverso la tecnologia Bluetooth wireless o il ricevitore USB Unifying puoi connettere fino a tre dispositivi allo stesso tempo, e con un solo tocco passi da PC a laptop, computer e iPad.

