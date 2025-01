Maxi coupon sconto da 100€ sul Robot Aspirapolvere ECOVACS

Hai poco tempo per le pulizie domestiche? Abbiamo la soluzione perfetta per te! Si tratta del Robot Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT N20e Plus, oggi disponibile su Amazon a soli 299 euro grazie ad un coupon sconto di 100 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita e potrai anche rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Un’occasione del genere è davvero irripetibile, approfittane il prima possibile!

Robot Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT N20e Plus: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT N20e Plus è un concentrato di potenza, perfetto per rendere casa impeccabile senza il minimo sforzo.

In primis è dotato di una potente aspirazione di 10000 Pa e di un contenitore per la polvere da 350 ml: in questo modo offre una pulizia accurata di pavimenti, tappeti e grandi aree, riducendo al minimo la frequenza di svuotamento e la manutenzione in generale.

La macchina dispone anche di un sensore di rilevamento dei tappeti grazie al quale è possibile identificare attivamente i tappeti così da evitarli automaticamente durante il lavaggio e, al contrario, aumentare la potenza in modalità di aspirazione.

Un’altra specifica importante è la sua autonomia elevata che arriva a 350 minuti, grazie alla potente batteria da 5200 mAh, così da poter coprire aree enormi anche di 280 m² con una singola carica. Tra l’altro il design del contenitore della polvere senza sacchetto riduce i costi e l’impatto ambientale eliminando la necessità di sostituire il sacchetto. Allo stesso tempo la funzione di svuotamento facile e il contenitore trasparente facilitano la manutenzione del dispositivo ottimizzando i tempi.

