MediaTek Dimensity 9400: sarà più potente del processore di iPhone 16 Pro

Le prestazioni della GPU del MediaTek Dimensity 9400 sono state rivelate, mostrando un miglioramento dell’86% rispetto all’Apple A18 Pro. Il processore in questione è atteso per il lancio ufficiale a ottobre. Ora, grazie al blogger Digital Chat Station, abbiamo un’anteprima delle sue capacità grafiche attraverso punteggi di benchmark.

MediaTek Dimensity 9400: i dettagli

I dati trapelati si concentrano sulle prestazioni del Dimensity 9400 nel test GFX Aztec 1440P off-screen Vulkan, un popolare benchmark per le GPU mobili. Il tipster ha condiviso uno screenshot che mostra il nuovo SoC MediaTek raggiungere 134fps nel benchmark. Per confronto, l’Apple A18 Pro arriva a 72fps, mentre lo Snapdragon 8 Gen 3 tocca i 95fps.

I numeri parlano chiaro: il Dimensity 9400 offre un impressionante miglioramento delle prestazioni dell’86% rispetto all’A18 Pro di Apple, presente nella serie iPhone 16 Pro. Inoltre, supera lo Snapdragon 8 Gen 3 di un rispettabile 41%. Il processore utilizza la GPU Mali-G925-Immortalis MC12 di ultima generazione, abbinata a una potente CPU Arm Cortex-X925 con clock a 3,63GHz. Si vocifera anche un incremento del 30% nelle prestazioni della GPU rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3.

ARM, il produttore della GPU, afferma che l’Immortalis G925 è la loro GPU “più performante ed efficiente” fino ad oggi. Rispetto alla generazione precedente G720, offre:

Un aumento del 37% nelle prestazioni delle applicazioni grafiche;

Un miglioramento del 52% nel ray tracing per oggetti complessi;

Un incremento del 34% nelle prestazioni dei carichi di lavoro di intelligenza artificiale e machine learning;

Una riduzione del 30% nel consumo energetico. Un miglioramento significativo su tutti i fronti. Serviranno ulteriori test indipendenti per confermare questi dati, ma le potenzialità sono entusiasmanti.

Nel frattempo, l’Apple A18 Pro utilizza una GPU a 6 core, con un aumento del 20% delle prestazioni rispetto al suo predecessore. Sebbene siano risultati rispettabili, sembra che siano inferiori rispetto alla potenza del Dimensity 9400, almeno secondo queste prime fughe di notizie.

Tuttavia, è ancora presto. Il lancio dello Snapdragon 8 Gen 4 è atteso per ottobre, e i dettagli sono ancora segreti. La battaglia a tre per la supremazia delle GPU mobili si sta scaldando, con MediaTek che fa una dichiarazione audace con il Dimensity 9400. Dovremo aspettare per vedere come si comporteranno i chip finali.