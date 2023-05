MEGA affare del giorno su Amazon: notebook ASUS ad un prezzo minuscolo

Se anche tu avevi intenzioni di cambiare il tuo vecchio pc, con uno davvero potente e top di gamma, allora, non puoi perderti questo. Oggi, su Amazon, potrai fare il mega affare del giorno, con questo notebook Asus. Lo potrai portare a casa a 799€, invece di 899€. Non fartelo sfuggire corri adesso su Amazon.

Sì, oggi il mega affare su Amazon è proprio questo notebook di Asus, ad un prezzo davvero minuscolo rispetto al solito. Oggi, lo trovi con sconto pazzo dell’11%. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi, al checkout sarà scontato automaticamente dal sito.

Notebook Asus, monitor 14″, Windows 11 Home: al prezzo più conveniente di sempre

Un notebook davvero incredibile, perfetto per chi lavora sempre al pc. Potrà essere utilizzato per ogni occasione, dal colore nero e con sistema operativo Windows 11 Home. Ti farà davvero impazzire, sia per la sua potenza e sia per le sue tantissime funzionalità.

Questo modello Asus, ti garantirà sempre delle immagini davvero coinvolgenti e incredibili, molto dettagliate con colori sempre accesi, grazie al display 16:10 2.8K OLED. Ti donerà dei colori neri molto profondi e decisi. Dotato di un sistema audio stereo Dolby Atmos. Un sistema audio certificato dagli esperti.

Grazie alla tecnologia Asus intelligent performance, questo pc potrà sempre funzionare ad alte prestazioni e ovviamente per tutto il tempo necessario. Una potenza davvero impressionante, grazie al processore AMD Ryzen serie 5000. Ti garantirà una batteria a lunga durata da 75 Wh.

Un’occasione davvero incredibile firmata Asus, non fartela scappare corri immediatamente su Amazon prima che termini. Ha mandato in tilt tutto Amazon, in pochissime ore. Un pc davvero potente e dalle mille funzionalità, con batteria a lunga durata. Oggi, è questo notebook Asus, il vero mega affare su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.