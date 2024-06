MEGA CASHBACK da 400 EURO sul Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Sei alla ricerca di un tablet super funzionale, adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidinao? Oggi è il tuo giorno fortunato! Al momento su Amazon il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra è disponibile a soli 1009 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un favoloso Cashback da 400 euro se effettui l’ordine entro il 24 Giugno.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offertona del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra è un tablet top di gamma che vanta specifiche tecniche di ultima generazione.

Innanzitutto il dispositivo sfrutta l’Intelligenza Artificiale di Google per offrirti funzionalità innovative: ad esempio Note Assist riassume i tuoi appunti in un lampo, mentre Photo Assist sposta e rimuove oggetti per ottenere la foto che desideravi.

Questo modello è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da ben 14,6” per dare vita alla tua creatività con colori vividi e neri intensi, invece l’HDR10 e la frequenza di aggiornamento di 120Hz rendono i contenuti nitidi e realistici. Inoltre grazie alla funzionalità Vision Booster, il dispositivo rileva la luce solare e regola il display per ottenere una visibilità ottimale sotto il sole diretto.

Per finire il tablet è protetto in ogni occasione grazie alla scocca in Armor Aluminum con classificazione IP68, quindi potrai portarlo con te nelle tue avventure all’aria aperta e addirittura al mare o in piscina.

Al momento su Amazon il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra è disponibile a soli 1009 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un favoloso Cashback da 400 euro se effettui l’ordine entro il 24 Giugno. Un’offertona del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.