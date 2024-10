Mega sconto del -42% sul Mouse da gaming Acer Nitro: lo paghi solo 15€

Appassionati di videogiochi in ascolto, abbiamo per voi un articolo super scontato da non perdere assolutamente! Si tratta del Mouse da gaming Acer Nitro, oggi disponibile su Amazon a soli 15 euro con un mega sconto del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere il prodotto domani stesso direttamente a casa. Non c’è tempo da perdere, la promozione è davvero limitatissima!

Mouse da gaming Acer Nitro: specifiche tecniche e funzionalità

Il Mouse da gaming Acer Nitro è uno strumento che rivoluzionerà il tuo setup di gioco, permettendo di primeggiare anche nelle sfide più complesse.

Innanzitutto questo dispositivo professionale garantisce scatti di una frazione di secondo con una precisione millimetrica fino a 4.200 DPI e una frequenza di polling di 1 ms a 1000 Hz. Questo si traduce in una fluidità nel gioco mai vista prima, così da non perdere mai un colpo.

La comodità di utilizzo è super semplice in quanto è possibile personalizzare ben otto pulsanti, uno dei quali è il Burst Fire che permette di sparare in rapida successione due volte con un solo click. Inoltre anche la velocità del mouse è personalizzabile e può adattarsi alle tue preferenze grazie ai sei livelli DPI regolabili. Tra l’altro, ogni livello DPI aggiunge anche un tocco di luce alternando i colori dei LED man mano che si sale di livello.

Per finire, ti ricordiamo che la resistenza del dispositivo è davvero eccellente tanto che la sua durata di vita può arrivare fino a dieci milioni di clic.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.