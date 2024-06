MEGA SCONTO DI 200 EURO sul PC Portatile PIU' DESIDERATO del momento

Ti presentiamo un notebook che soddisfa le esigenze di qualsiasi tipologia di utente, anche quelli più esigenti! Si tratta del PC Portatile ACEMAGIC, oggi disponibile su Amazon a soli 299 euro grazie ad uno sconto del 22% ed un ulteriore coupon di 90 euro da applicare al momento dell’ordine.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un doppio sconto del genere è davvero unico!

Tutte le specifiche tecniche del PC Portatile ACEMAGIC

Il PC Portatile ACEMAGIC è dotato dell’ultimo processore N95 di 12a generazione che garantisce prestazioni molto superiori rispetto a notebook simili.

Ha 512 GB di spazio di archiviazione, quindi abbastanza grande da poter archiviare qualsiasi tipo di file e contenuti, anche quelli più pesanti. Inoltre l’innovativo display con cornice sottile da pollici offre una visuale più spaziosa e coinvolgente ed ha incorporata una webcam frontale trasparente per videochiamate più realistiche e nitide che mai.

Il Bluetooth 5.0 offre una connessione facile e stabile in un raggio di azione super ampio, mentre le dimensioni compatte permettono di trasportarlo ovunque nella massima comodità. In più la sua batteria a lunga durata da 38 Wh ti offre la flessibilità di lavorare o giocare ovunque, senza preoccupazioni.

Per finire, è dotato di una ventola di raffreddamento intelligente per garantire un funzionamento continuo e ridurre al minimo il rumore, così non sarai distratto mentre lavori su fogli di calcolo o guardi film.

Oggi il PC Portatile ACEMAGIC è disponibile su Amazon a soli 299 euro grazie ad uno sconto del 22% ed un ulteriore coupon di 90 euro da applicare al momento dell’ordine. Approfitta subito di questo doppio sconto eccezionale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.