Mega sconto sulle Cuffie Sony con cuscinetto d'aria per il massimo del comfort

Cuffie True Wireless Sony LinkBuds Fit



Cuffie True Wireless Sony LinkBuds Fit: audio immersivo e comfort top

Le Cuffie True Wireless Sony LinkBuds Fit rappresentano un vero e proprio top di gamma per chi vuole godere della propria musica preferita al massimo.

La caratteristica che le contraddistingue dagli altri modelli è il nuovissimo supporto Air Fitting che assicura un comfort ed una stabilità unica in ogni occasione. In più, hanno resistenza all’acqua IPX4 così da poterle sfruttare per attività indoor e outdoor.

Questi gioiellini, inoltre, offrono una qualità del suono eccezionale grazie ad una serie di funzionalità all’avanguardia come il supporto audio ad alta risoluzione, l’upscaling della musica e un equalizzatore personalizzabile per consentirti di adattare il suono ai tuoi gusti.

Inoltre si caratterizzano per la cancellazione avanzata del rumore, l’ottimizzatore Auto-NC e l’Ambient Sound automatico così da poterti concentrare sulla tua musica preferita anche in ambienti rumorosi, evitanto suoni esterni fastidiosi.

L’autonomia non è da meno in quanto garantiscono complessivamente 21 ore di riproduzione totale mentre, grazie alla ricarica rapida, con 5 minuti di carica è possibile avere un’ora di riproduzione musicale no-stop.

