META' PREZZO per le Cuffie con cancellazione del rumore ADATTIVA

Amazon ha appena lanciato un’offerta straordinaria sulle Cuffie con cancellazione del rumore Beats Studio3! Oggi puoi acquistarle con uno sconto bomba del 50%, quindi a soli 179 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è irripetibile!

Cuffie con cancellazione del rumore Beats Studio3: specifiche tecniche e funzionalità

Le Cuffie over-ear Beats Studio3 regalano un’esperienza di ascolto straordinario grazie alla cancellazione del rumore adattiva pura che blocca attivamente i rumori ambientali, e alla calibrazione audio in tempo reale che preserva la nitidezza, la gamma dinamica e le emozioni del suono originale.

Queste cuffie sono studiate per essere indossate per l’intera giornata nella massima comodità. I padiglioni morbidissimi hanno aperture all’avanguardia e una struttura ergonomica flessibile che si adatta perfettamente alla forma di qualsiasi testa.

Grazie ai comodi comandi multifunzionali sulle cuffie potrai effettuare una serie di operazioni in un attimo, ad esempio rispondere alle chiamate, passare da un brano all’altro, controllare il volume della musica o attivare Siri. In più il chip Apple W1 assicura un’ottima connettività Bluetooth di classe 1, la migliore per portata e potenza del segnale.

L’autonomia è garantira per ore e ore e possono essere ricaricate tramite il cavo di ricarica USB 2.0. Inoltre questi auricolari sono pieghevoli e possono essere trasportati senza preoccupazione e nella massima comodità nella custodia rigida in dotazione.

Oggi le Cuffie con cancellazione del rumore Beats Studio3 sono disponibili su Amazon con uno sconto bomba del 50%, quindi a soli 179 euro. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, una promozione del genere è irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.