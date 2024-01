Metti casa in sicurezza con soli 29 euro: la telecamera Xiaomi offre visione notturna, audio bidirezionale e impermeabilità

Xiaomi outdoor ipcam aw200 è un’ottima telecamera di sicurezza per esterni, ideale per la perfetta videosorveglianza di un ambiente domestico o lavorativo, con impermeabilità ip65, risoluzione schermo 1080p, audio bidirezionale per parlare con chi citofona o bussa al campanello e visione notturna nitida. Ora puoi farla tua a soli 29,99 euro, grazie allo sconto del 17%.

Xiaomi outdoor ipcam aw200: le caratteristiche

La Xiaomi Outdoor Camera AW200 è dotata di alta risoluzione 1920x1080p per una qualità dell’immagine garantita, zoom digitale e ingrandimento dei dettagli. L’ampia apertura F1.6 aiuta anche ad aumentare l’assorbimento di luce e migliora la qualita’ dell’immagine.

Visione notturna a colori a bassissima luminosità. ƒ/1.6 grande apertura. Codifica video H.265. Cattura più luce e dettagli rispetto a un’apertura ƒ/2.0.. La Xiaomi Outdoor Camera AW200 è resistente all’acqua ed alla polvere, IP65 ed è progettata con un altoparlante, con un microfono ed una presa di corrente impermeabile, tutto con la più alta qualità XIAOMI. Dispone di una comunicazione audio bidirezionale, fino a 5 metri. E’ compatibile con Alexa e Google Home.

Xiaomi outdoor ipcam aw200 è un’ottima telecamera di sicurezza per esterni. Ora puoi farla tua a soli 29,99 euro, grazie allo sconto del 17%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.