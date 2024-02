Microfono per conferenze e live: prodotto top a prezzo SHOCK!

Quando si è in procinto di realizzare un progetto, spessissimo, si pensa alla necessità che le registrazioni audio siano sempre impeccabili. Con il passare del tempo, oltre alle proposte più costose, altri produttori hanno iniziato a produrre accessori di ottima qualità per rispondere ad esigenze sempre più importanti. Ecco quindi un sistema che cambierà il modo in cui fai call e conferenze online. Ti presentiamo il microfono per conferenze e live lavalier Wireless: compatibile con PC, Mac, iPhone, iPad e Android, ti permette di parlare ed essere ascoltato in modo perfetto da chi ti segue. Il prezzo di questo piccolo sistema? Bassissimo! Solo 17,99€ grazie al 10% di sconto Amazon disponibile quest’oggi. Approfittane e non te ne pentirai!

Una svolta per conferenze e live: ecco il microfono lavalier wireless!

Immagina di dover organizzare una conferenza online in cui tu sei il relatore, ma devi presentare in piedi davanti ad una telecamera. Organizzare una cosa del genere non è affatto semplice e, soprattutto, richiede l’impiego degli strumenti giusti.

In questo caso, tra le primissime cose di cui assicurarsi, c’è la necessità di dotarsi di un buon microfono. Eccone uno che, non solo è di ottima qualità, ma permette inoltre di muoversi senza necessità di avere sempre un cavo collegato al dispositivo che sta registrando o gestendo la live.

Per rispondere a questa esigenza, ecco il microfono per conferenze e live lavalier wireless con ricevente compatibile con tutti i device elettronici più recenti e il microfono stesso a clip che è possibile indossare e utilizzare senza cavo. Ovviamente, questo secondo dispositivo deve essere caricato: la batteria a bordo garantisce circa 7h di utilizzo continuativo e una portata massima di 20 metri.

Ottime le caratteristiche tecniche: il dispositivo è ovviamente pensato per l’utilizzo per registrare il parlato in condizioni di assoluto silenzio o anche più rumorose. In tutti gli scenari, sarà un dispositivo davvero perfetto. Potete usarlo per live, conferenze o semplicemente per interviste giornalistiche: si presta a tantissimi usi differenti. Il dispositivo ricevente, può essere collegato via USB-C a device portatili, con cavetto Lightning ad iPhone o iPad con questa porta e con un dongle USB-A con vecchi computer.

Il prezzo? Il punto forte! Questo fantastico microfono per conferenze e live lavalier wireless costa davvero poco! Solo 17,99€ grazie al mega sconto Amazon del 10%! Approfittane ORA!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.