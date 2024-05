Microfono Razer Seiren Mini: compatto, minimale e scontatissimo!

Razer Seiren Mini è un microfono piccolo, compatto e stilosissimo, ma che non ha nulla da invidiare sul versante delle prestazioni a dispositivi più grandi e costosi. D’altronde chi lo produce è Razer, e tutti conosciamo quanto i suoi prodotti siano da sempre apprezzati e vendutissimi in ambito PC. Questo microfono non è solo un bell’oggetto di design, ma ha caratteristiche tecniche di tutto rispetto che lo elevano dalla massima di dispositivi dal costo simile ma dalle prestazioni all’opposto. Lo sconto è quindi decisamente azzeccato: un ricco MENO 26% sul prezzo più basso recente (o un ancor più impattante meno 42% sul prezzo consigliato), che ci permette di acquistare questo Razer Seiren Mini spendendo 35 euro invece di 47 euro!

Cattura la voce benissimo!

Razer Seiren Mini è stato pensato per occupare poco spazio sulla scrivania, ma è comunque molto versatile, è inclinabile e può anche essere staccato e montato su un’asta o un braccio con filettatura da 5/8 pollici.

Ma soprattutto Razer Seiren Mini è dotato di capsula a condensatore da 14 mm e una risposta in frequenza piatta che cattura la voce con chiarezza e precisione. Il modello di pick-up supercardioide isola la voce, riducendo al minimo il rumore di fondo, restituendo quindi un suono pulito e cristallino.

E visto che spesso e volentieri durante le live ci scappa qualche reazione scomposta di troppo Razer Seiren Mini è dotato di supporto antiurto integrato per smorzare le vibrazioni in modo che la qualità del suono non venga compromessa.

Razer Seiren Mini è senza dubbio un microfono di alta qualità che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Se stai cercando un microfono affidabile e versatile Seiren Mini merita sicuramente la tua attenzione. Soprattutto alla luce del super sconto Amazon MENO 26%!

