MicroSD SanDisk 128 GB in SCONTO WOW (-52%): approfittane, vale SOLO OGGI

Che sia per lavoro o anche solo per svago, avere sempre il massimo della memoria di archiviazione disponibile è fondamentale. E se il tuo dispositivo non ce la fa, ecco che questa microSD SanDisk da 128 GB viene in tuo soccorso. Grazie all’ultima promozione folle di Amazon, hai modo di farla tua a soli 22,40 euro. Con uno sconto applicato pari al 52%, la paghi meno della metà! Incluso nel prezzo anche un adattatore, per poterla inserire in qualsiasi device tu voglia. Non devi fartela scappare, a questa cifra è un affarone unico.

MicroSD SanDisk: 128 GB per un’archiviazione mai così veloce

SanDisk da anni opera con successo in questo settore, dunque potrai star certo di affidarti al meglio che c’è sulla piazza. La sua MicroSD da 128 GB in promo oggi su Amazon al 52% in meno rientra a pieno tra le più performanti in assoluto. Pensata per smartphone e tablet, ma anche droni ed action camera, si presenta con una velocità di lettura fino a 160 MB/sec e di scrittura fino a 90 MB/sec. Per ripresa e trasferimento di contenuti più rapidi che mai. La classe A2 per caricamento e prestazioni delle app più veloci è un altro plus da non sottovalutare.

Compatibile con il 4K UHD, ha una classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30. Realizzata e testata per funzionare anche nelle condizioni più estreme, si presenta con una scocca perfettamente impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X. E per una gestione più semplice dei file, tutto quello che devi fare è scaricare l’app SanDisk Memory Zone sul tuo smartphone.

È un’occasione unica da non farsi sfuggire, la paghi il 52% in meno e ti assicuri uno spazio di archiviazione enorme e mai così veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.