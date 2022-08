Microsoft Surface Laptop Go: oltre 200 euro di sconto su Amazon, correte

Se non hai familiarità con questo laptop, rimarrai sorpreso dalle sue capacità. Parliamo prima dell’estetica e del design, è semplicemente magnifico. Microsoft Surface Laptop Go è uno dei pochi prodotti al mondo che i fanboy non avranno problemi ad acquistare anche se non sono dispositivi di casa Apple. Questo laptop ha un design elegante e minimal ed è costruito con materiali di alta qualità. Il tutto è assemblato correttamente, infatti né la cerniera né il telaio hanno prodotto strani rumori o scricchiolii. Un’altra caratteristica importante, prima di iniziare a parlare di specifiche tecniche, è il suo prezzo. Puoi acquistare il Microsoft Surface Laptop Go oggi su Amazon a 582,00 €, uno sconto pazzesco del 29%.

Surface Laptop Go: a questo prezzo dovete correre

Questo Surface Laptop Go pesa solo 1.110 grammi, il che non è male considerando le sue dimensioni e i materiali di fabbricazione. La batteria è ottimizzata alla perfezione per darti un’autonomia massima fino a 15 ore di utilizzo, quindi puoi stare tranquillo per tutto il giorno. Una volta aperta la parte superiore, troverai una tastiera di dimensioni classiche con un trackpad grande e preciso, una buona corsa dei tasti e un piacevole feedback udibile. Qui troverai un touchscreen PixelSense da 13 pollici con una risoluzione di 1536 x 1024 pixel, con colori vivaci e il pannello è abbastanza luminoso anche quando ti trovi all’esterno.

Entrando nel vivo delle specifiche tecniche, troviamo un processore Intel Core i5 da 3,6 GHz, 8 GB di RAM LPDDR4 e una SSD da 128 GB di memoria. Come ho già detto, le prestazioni del Microsoft Surface Laptop Go sono impressionanti se teniamo conto delle sue dimensioni e del suo prezzo folle di soli € 582,00 su Amazon. Sono rimasti pochi pezzi a disposizione di questo prodotto nei magazzini Amazon, dovete acquistarlo subito e non predere per nessun motivo al mondo questa fantastica offerta. Lui è il vostro nuovo compagno per lo smart working.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.