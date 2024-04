Mini Caricatore da 30W a SOLI 12 EURO: applica il DOPPIO SCONTO

Assicurati la giusta energia per il tuo smartphone in ogni occasione e ovunque tu sia con il Mini Caricatore da 30W UGREEN Nexode! Oggi è disponibile a soli 12 euro grazie ad uno sconto del 15% ed un ulteriore coupon del 25% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Una doppio sconto del genere è unico!

Mini Caricatore da 30W UGREEN Nexode: massima energia e corpo compatto

Il Mini Caricatore UGREEN Nexode supporta la potenza massima di 30W, retrocompatibile con 25W e 20W. Inoltre è adatto anche alla ricarica rapida e risulta compatibile con qualsiasi dispositivo tecnologico come smartphone, tablet e così via.

Assicura una carica velocissima: basti pensare che l’adattatore può caricare il tuo iPhone 15 dallo 0% al 60% in soli 30 minuti, o il tuo Galaxy S21 Ultra dallo 0% al 100% in soli 60 minuti.

La sicurezza e la convenienza sono garantite in quanto ottimizza la tua esperienza di ricarica con la tecnologia GaN assicurando risparmio energetico e dissipazione del calore. In più è piccolo e compatto quindi può essere trasportato ovunque, basterà inserirlo in borsa o in valigia.

Il caricatore è dotato anche di chip intelligenti per proteggere i tuoi dispositivi da cortocircuito, sovratensione, surriscaldamento e sovracorrente: in questo modo mantieni te e il tuo dispositivo al sicuro sempre.

La compatibilità è pressocché universale: può essere utilizzato con iPhone, Apple MacBook, smartphone Samsung, dispositivi Xiaomi e così via.

Oggi il Mini Caricatore da 30W UGREEN Nexode è disponibile a soli 12 euro grazie ad uno sconto del 15% ed un ulteriore coupon del 25% da applicare al momento dell’ordine. Cosa aspetti? Una doppio sconto del genere è unico!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.