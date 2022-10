Mini centrale elettrica solare con radio: piccola spesa, grande risparmio

Quello che ti segnaliamo oggi è un prodotto decisamente particolare: si tratta infatti di una piccola centrale elettrica solare portatile, che col supporto di un apposito pannello ti consente di iniziare subito a usarla per alimentare fonti di illuminazione (in tal senso nella confezione sono anche incluse delle lampadine), i tuoi dispositivi come smartphone o tablet attraverso una porta USB e molto altro.

Dulcis in fundo, una vera e propria chicca, il sistema integra anche uno speaker in grado di riprodurre radio FM e file audio MP3 tramite pennini e altre memorie esterne. Insomma, un device che con soli 95€ di spesa ti permette di sviluppare corrente, ascoltare musica e risparmiare qualcosina sulle bollette.

Mini centrale elettrica solare a piccolo prezzo su Amazon

Per poter sfruttare adeguatamente questa mini centrale elettrica solare occorre caricare a dove la batteria integrata. Ciò è possibile in due modi, ovverosia o tramite presa classica di corrente, oppure attraverso il pannello solare in dotazione di cui accennavamo all’inizio. Scegliendo il secondo metodo, che poi è il motivo principale per il quale generalmente si acquista un prodotto simile, l’energia elettrica verrà sviluppata tramite energia solare e dunque sarà completamente gratuita.

Un prodotto assolutamente particolare, come specificato in apertura, che in più dalla sua può vantare anche un prezzo piccolissimo. Su Amazon, il kit completo puoi portarlo a casa a 95€ circa con spedizioni rapide e gratuite garantite dai servizi Prime. Per approfittarne, basta completare l’ordine al volo e il gioco è fatto. A quel punto ti ritroverai in casa uno strumento utilissimo per tante funzioni, come sistema di illuminazione d’emergenza o come stazione di ricarica dei tuoi dispositivi.

Ma quel che conta, in ogni caso, a zero impatto sulla tua bolletta elettrica. Infatti, il pannello solare puoi installarlo praticamente ovunque, anche sul balcone: al resto penserà proprio lui, catturando la luce solare, immagazzinandola e successivamente trasformandola in elettricità per ricaricare ciò che vuoi. Un valido alleato, insomma, in un momento in cui bisogna risparmiare un po’ su tutto, energia compresa.

