Mini Freezer multifunzionale e SUPER COMPATTO ad un PREZZO IRRESISTIBILE

Con l’estate che si avvicina, avere un freezere versatile e funzionale è davvero una necessità. Oggi puoi acquistare su Amazon il Mini Freezer COMFEE’ a soli 94 euro con un mega sconto del 41%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non farti scappare questa occasione unica, gli articoli stanno per terminare!

Mini Freezer COMFEE’: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini Freezer COMFEE’ è un elettrodomestico versatile e super utile soprattutto in vista dell’arrivo della stagione più calda.

È possibile aprire la porta da sinistra o destra, rendendo il congelatore facilmente posizionabile in qualsiasi angolo della stanza. Il dispositivo haanche due piedini frontali regolabili, i quali permettono di mantenerlo in piano per aumentarne la versatilità.

Il termostato è regolabile e il ripiano a griglia removibile permette di posizionare nel congelatore alimenti grandi o irregolari. In questo modo potrai conservare qualsiasi cibo tu voglia nella massima comodità ed averlo sempre a portata di mano.

Nello specifico il termostato meccanico regolabile permette di mantenere i cibi congelati ad una temperatura ottimale. Il congelatore ha una classe di efficienza energetica F ed è dotato di un nuovo compressore avanzato ed efficiente: funziona in modo silenzioso e offre ottime prestazioni in termini di efficienza energetica.

Per finire, l’elettrodomestico ha un design super compatto: le dimensioni del congelatore sono 472x450x492, misure perfette per qualsiasi parte della casa così da poterlo inserire in qualsiasi angolo del vostro arredamento.

Oggi puoi acquistare su Amazon il Mini Freezer COMFEE’ a soli 94 euro con un mega sconto del 41%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non farti scappare questa occasione unica, gli articoli stanno per terminare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.